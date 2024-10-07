СК РФ изучит информацию о применении ВСУ химоружия в Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет России запросит у Минобороны информацию о применении украинской армией химического оружия в Курской области, а также даст ей правовую оценку в рамках расследования уголовных дел. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Как рассказали представители МО РФ, ВСУ применили химоружие в городе Судже. Всего зафиксировано свыше 400 случаев использования украинской стороной химических средств в зоне СВО. В частности, такие случаи были в Донецке, Горловке, Артемовске и других населенных пунктах.

Также Минобороны обладает сведениями о подготовке Киевом провокаций с целью обвинить Москву в применении отравляющих веществ.

Ранее сообщалось, что западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения сирийской армией и ВС РФ химоружия в Сирии. По данным пресс-бюро СВР России, провокация готовится совместно с террористическими организациями. Цель инсценировки – развертывание кампании по дискредитации Сирии и России в ООН и Организации по запрещению химоружия, уточнило ведомство.