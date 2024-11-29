Посол РФ Тарабрин: Россия изучит доклад ОЗХО о применении химикатов на Украине

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В России тщательно изучат доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении токсичных химикатов на Украине. После этого Россия даст свой ответ, заявил журналистам посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"После внимательного изучения доклада российские специалисты представят свое экспертное мнение на этот счет. Мы, в свою очередь, доведем его до государств-участников", – приводит ТАСС слова дипломата.

При этом, отметил Тарабрин, при подготовке доклада о техническом содействии Украине использовалась схема, ранее отработанная в Сирии. Экспертам ОЗХО были переданы "неизвестно где и неизвестно при каких обстоятельствах" собранные доказательства, добавил он.

По словам дипломата, документ вполне ожидаемо был распространен в ОЗХО накануне Конференции государств – участников.

"Прием известный, именно так на протяжении многих лет противники Дамаска пытались создать информационный фон перед важными заседаниями руководящих органов и задать тон дискуссии по сирийскому "химическому досье", – сказал постпред, назвав данный шаг киевского режима элементом срежиссированной на Западе информационной борьбы.

Между тем Россия не получила место в исполнительном совете ОЗХО. На два места в совете от Восточной Европы претендовали РФ, Чехия и Северная Македония. В результате в исполсовет вошли все заявленные страны, кроме РФ.

Тарабрин заявлял, что некоторые государства пытаются перекраивать Конвенцию о запрещении химоружия и сознательно искажают ее положения.