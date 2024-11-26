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Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишет РИА Новости.

"Сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО – наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация", – заявил на конференции постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

На два места в совете от Восточной Европы претендовали РФ, Чехия и Северная Македония. При этом 128 государств проголосовали за Чехию, 86 – за Северную Македонию, 56 – за РФ. В результате в исполсовет вошли все заявленные страны, кроме РФ.

Тарабрин указал, что некоторые государства пытаются перекраивать Конвенцию о запрещении химоружия и сознательно искажают ее положения, игнорируя при голосовании учитывать страны с наиболее крупной химической промышленностью в регионе.

"В представлении некоторых государств-участников данный пункт искусственно созданного прецедента может перестать быть обязательным для исполнения", – предупредил представитель РФ.

До этого Тарабрин заявлял о молчании стран Запада, пока Украина расстреливает мирных жителей Курской области и издевается над ними. Он предположил, что, по мнению западных стран, "на русских право на жизнь не распространяется". При этом союзники Киева не видят, что людей на улицах Украины похищают и отправляют в зону боевых действий, а тех, кто пытается сбежать, расстреливают при переходе через госграницу

