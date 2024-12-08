08 декабря, 12:11Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике. Это удалось благодаря действиям подразделения группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь (ДНР). Отразили две контратаки штурмовых групп противника", – говорится в сообщении.
Кроме того, украинские войска потеряли до 190 военных, две самоходные артиллерийские установки "Акация", две боевые бронированные машины MaxxPro и самоходную артиллерийскую установка Paladin производства США.
Между тем, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине работают только по военным целям, в отличие от украинских солдат, которые бьют по жилым объектам.
При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.
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