Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике. Это удалось благодаря действиям подразделения группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь (ДНР). Отразили две контратаки штурмовых групп противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские войска потеряли до 190 военных, две самоходные артиллерийские установки "Акация", две боевые бронированные машины MaxxPro и самоходную артиллерийскую установка Paladin производства США.

Между тем, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские военнослужащие в рамках спецоперации на Украине работают только по военным целям, в отличие от украинских солдат, которые бьют по жилым объектам.

При этом украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки солдат. Так он прокомментировал информацию, что на поле боя армия России в несколько раз превосходит численность украинских войск.

