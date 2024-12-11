11 декабря, 10:15Политика
Российские снайперы уничтожили группу военных ВСУ в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Снайперская пара российских десантников уничтожила группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает RT.
Первого украинского бойца уничтожили в лесопосадке выстрелом с дистанции более одного километра. Затем снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь, уничтожив еще троих боевиков киевского режима.
Ранее артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении. По целям нанесли серию точных ударов из самоходной установки "Малка".
Кроме того, на южно-донецком направлении расчеты РСЗО "Ураган" ликвидировали скопление вражеских группировок, а боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотника, успешно поразил полевой склад боеприпасов украинских военных.
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