Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении. По целям нанесли серию точных ударов из самоходной установки "Малка".

В свою очередь, на южно-донецком направлении расчеты РСЗО "Ураган" ликвидировали скопление вражеских группировок, а боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотника, успешно поразил полевой склад боеприпасов ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

