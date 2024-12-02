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02 декабря, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

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Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и ангар с бронетехникой ВСУ на красноармейском направлении. По целям нанесли серию точных ударов из самоходной установки "Малка".

В свою очередь, на южно-донецком направлении расчеты РСЗО "Ураган" ликвидировали скопление вражеских группировок, а боеприпас ВОГ-30Д, сброшенный с беспилотника, успешно поразил полевой склад боеприпасов ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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