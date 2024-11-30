Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: россиянка погибла во время шторма в Таиланде

Новости мира: россиянка погибла во время шторма в Таиланде

Россияне, находящиеся на борту круизного лайнера SH Diana, объявили голодовку

Спасатели ликвидировали пожар в складском хабе в Видном

Несколько автомобилей столкнулись на 95-м километре МКАД

Новости мира: новая волна протестов прошла в Грузии

Один человек погиб в массовой аварии на 95-м км МКАД

В районе Лосиного острова столкнулись несколько автомобилей

Российские пассажиры круизного лайнера устроили голодовку

"Московский патруль": мужчина пригласил незнакомца в гости и избил

"Московский патруль": столичные полицейские задержали подпольных фармацевтов

Четыре человека погибли в результате удара стихии в Таиланде. Среди них – россиянка. 24-летнюю туристку унесло в море на острове Самуи после того как она села на камни у берега, проигнорировав красные флаги. Спасатели попытались помочь девушке, но не смогли ее спасти. Сильнейший шторм с рекордными дождями бушуют в стране четвертый день. Затоплены тысячи деревень. Жителям приходится перемещаться по улицам вплавь или с помощью лодок.

Между тем в жизни собора Парижской Богоматери начинается новая эра. Строители завершают реставрацию, которая длилась 5 лет. Кадры показали французские телеканалы. Официальное открытие состоится 7 декабря. Работы по восстановлению фасада еще продолжаются. Полностью реконструировать Нотр-Дам планируют к 2029–2030 годам. Ремонт обошелся почти в 850 миллионов евро. В нем задействовали около двух тысяч рабочих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика