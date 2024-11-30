Новости мира: россиянка погибла во время шторма в Таиланде

Четыре человека погибли в результате удара стихии в Таиланде. Среди них – россиянка. 24-летнюю туристку унесло в море на острове Самуи после того как она села на камни у берега, проигнорировав красные флаги. Спасатели попытались помочь девушке, но не смогли ее спасти. Сильнейший шторм с рекордными дождями бушуют в стране четвертый день. Затоплены тысячи деревень. Жителям приходится перемещаться по улицам вплавь или с помощью лодок.

Между тем в жизни собора Парижской Богоматери начинается новая эра. Строители завершают реставрацию, которая длилась 5 лет. Кадры показали французские телеканалы. Официальное открытие состоится 7 декабря. Работы по восстановлению фасада еще продолжаются. Полностью реконструировать Нотр-Дам планируют к 2029–2030 годам. Ремонт обошелся почти в 850 миллионов евро. В нем задействовали около двух тысяч рабочих.

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