Колокола Нотр-Дама впервые зазвонили после пожара в 2019 году

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В Париже восемь колоколов северной колокольни собора Нотр-Дам-де-Пари впервые зазвонили после пожара 2019 года, передает телеканал France24.

В СМИ рассказали, что само здание планируют открыть в декабре 2024 года после реставрации.

"Пока еще не все идеально, но мы доведем это до совершенства. Первый тест прошел успешно", – сказал Александр Гужон, который руководит работами по возвращению колоколов на место.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что Нотр-Дам собираются открыть для туристов и других граждан к концу этого года. Она уточняла, что так быстро открыть собор удалось благодаря слаженным действиям инженеров, строителей и других рабочих.