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15 апреля, 17:08

В мире

Собор Парижской Богоматери планируют открыть к концу 2024 года

Фото: ТАСС/ABACA/Khademian Farzaneh

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) собираются открыть для туристов и других граждан к концу этого года после пяти лет реконструкции. Об этом рассказала мэр Парижа Анн Идальго у себя на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Она уточнила, что так быстро открыть собор удалось благодаря слаженным действиям инженеров, строителей и других рабочих.

"Париж передает им огромную благодарность", – уточнила она.

Однако, как утверждает Идальго, в Нотр-Дам де Пари еще проводятся работы внутри, но к Олимпиаде в Париже с него уже снимут внешние леса.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. В результате обрушились шпиль, кровля и часы собора. При этом западный фасад и две башни уцелели. В тушении огня принимали участие около 400 пожарных.

При этом главный орган собора во время пожара не пострадал.

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