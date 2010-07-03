Путин выразил сочувствие французам в связи с пожаром в Нотр-Даме

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Владимир Путин выразил сочувствие французскому лидеру Эммануэлю Макрону и народу Франции в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул, что случившееся в соборе откликнулось "болью в сердцах россиян". В телеграмме отмечается, что "Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь".

Глава государства предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора. Путин выразил надежду на то, что его удастся восстановить. В Минкультуры РФ также говорили, что обсудят возможную помощь в восстановлении собора.

15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Сейчас пожар полностью потушен.

По предварительным сведениям, причиной ЧП могли стать реставрационные работы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Прокуратура Парижа начала расследование.

Ответственный за богослужения священник Патрик Шове уточнил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе терновый венец Христа. Спасены две колокольни собора. Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что основная структура собора сохранена, но ситуация остается нестабильной. По мнению экспертов, на восстановление собора могут потребоваться десятки лет и сотни миллионов евро. Властям Франции не хватало средств даже на ранее запланированные работы.

