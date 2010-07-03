Основную структуру Нотр-Дама удалось спасти

Основная структура собора Парижской Богоматери спасена после пожара, но ситуация остается крайне нестабильной. Об этом сообщил министр культуры Франции Франк Риестер.
"Этой ночью сгорело две трети площади крыши собора, обрушился шпиль и часть поперечного нефа", – отметил он в эфире радиостанции France Inter.
По мнению министра, нужно сохранять бдительность, но быть оптимистом. Произошедшее он назвал "невиданной драмой". "Государство сделает все необходимое в этой обстановке всеобщей солидарности", – подчеркнул Риестер.
15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы.
По предварительным данным, причиной ЧП могли стать реставрационные работы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Прокуратура Парижа начала расследование.
Ответственный за богослужения священник Патрик Шове уточнил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе терновый венец Христа. Спасены две колокольни собора. Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.
По мнению экспертов, на восстановление собора могут потребоваться десятки лет. В Минкультуры РФ обсудят возможную помощь в восстановлении собора.
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