Опубликованы первые кадры из сгоревшего собора Парижской Богоматери

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Опубликованы первые фотографии из сгоревшего накануне собора Парижской Богоматери. На кадрах запечатлены последствия пожара.

На снимках видно, что здание изнутри выгорело не так сильно, также пожар выдержал крест над алтарем.

На данный момент огонь в Нотр-Даме полностью потушен. Сейчас на месте работают специалисты, они проводят экспертизу всей структуры собора.

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15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пострадали три человека – легкие ранения получили двое полицейских и один пожарный.

Пожар мог произойти из-за реставрационных работ. Прокуратура Парижа начала расследование.

Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора. Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.

В Минкультуры РФ обсудят возможную помощь в восстановлении парижского собора. По словам главы департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, это тяжело, больно и заставляет всех бережней относиться к объектам культурного наследия на всех уровнях. Он назвал случившееся в Париже большой трагедией, напомнив, что Нотр-Дам де Пари является объектом мирового значения. Комментируя возможный сбор средств на восстановление храма, Кононов пообещал "провести консультации, поговорить с руководством".