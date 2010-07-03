Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, сообщает РИА Новости.
Сейчас на месте работают специалисты, они проводят экспертизу всей структуры собора. Пострадали три человека – легкие ранения получили двое полицейских и один пожарный.
15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.
Пожар мог произойти из-за реставрационных работ. Прокуратура Парижа начала расследование.
Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора. Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.
В Минкультуры РФ обсудят возможную помощь в восстановлении парижского собора. По словам главы департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, это тяжело, больно и заставляет всех бережней относиться к объектам культурного наследия на всех уровнях. Он назвал случившееся в Париже большой трагедией, напомнив, что Нотр-Дам де Пари является объектом мирового значения. Комментируя возможный сбор средств на восстановление храма, Кононов пообещал "провести консультации, поговорить с руководством".
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