Российские туристы застряли на круизном лайнере в Антарктике

Видео: телеграм-канал SHOT

Более 170 пассажиров, в том числе россияне, застряли на круизном лайнере SH Diana в Антарктике. Об этом сообщает британская газета The Times

"Капитан объявил нам, что судно не идет в Антарктиду по причине поломки одного из винтов", – сообщила одна из туристок.

Круизная компания Swan Hellenic 48 часов не выходит на связь, а туристы объявили голодовку. Лайнер при этом продолжает движение, но не в Антарктиду, а в Аргентину, поскольку судно не может зайти в порт конечной точки. Как рассказала телеграм-каналу Baza туристка из Волгограда Наталья, в рамках тура они должны были совершить 15 выходов на сушу, однако сделали это только 3 раза.

Swan Hellenic отказалась возмещать пассажирам потраченную на путешествие сумму в размере 7–10 тысяч фунтов. Организация предложила туристам возмещение лишь половины от выплаченной ими суммы или "кредит на будущий круиз" в размере 65%, который можно будет применить в течение 2 лет. Однако людям такие условия не понравились, поскольку туры в Антарктиду уже подорожали в 2–3 раза.

"8 лет я копила деньги. Этот круиз стоил мне 1,2 миллиона рублей – все сбережения", – призналась одна из туристок.

Пассажиры третьи сутки продолжают голодовку и говорят, что будут делать это до победного.

Ранее порядка 600 россиян застряли на сломанном круизном лайнере в Японии. Судно должно было прибыть в конечную точку маршрута 9 ноября, однако из-за поломки не смогло покинуть порт.

Как рассказала одна из пассажирок лайнера, туристы хотели самостоятельно забронировать билеты и улететь из Токио в Шанхай, однако японские представители не пошли навстречу.

К решению проблемы подключилось российское посольство в Японии. Ведомство начало оказывать соотечественникам необходимую помощь.

В свою очередь, туристическое агентство Cruclab пообещало полностью компенсировать российским туристам возвратные билеты, а также взять на себя оплату гостиницы на 1–2 дня в Шанхае при необходимости.

Спустя время лайнер завершил ремонтные работы и покинул порт Йокогама.

