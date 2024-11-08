Застрявший в Японии круизный лайнер завершил ремонт и продолжил путь

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого застряли сотни российских туристов из-за поломки, завершил ремонтные работы и покинул порт Йокогама. Об этом сообщает ТАСС.

Судно покинуло порт около 05:30 по московскому времени и в данный момент направляется в Шанхай. Ориентировочно, лайнер прибудет туда к утру 11 ноября.

Утром 7 ноября стало известно, что порядка 600 россиян застряли на сломанном круизном лайнере в Японии. Судно должно было прибыть в конечную точку маршрута 9 ноября, однако из-за поломки лайнер так и не смог покинуть порт.

Одна из пассажирок лайнера Елена Левина рассказала, что туристы хотели самостоятельно решить проблему: забронировать билеты и улететь из Токио в Шанхай, чтобы не зависеть от сломанного судна. Однако японские представители не пошли навстречу и заперли всех путешественников на лайнере, не возвращая им билеты.

Позже к решению проблемы подключилось российское посольство в Японии. Ведомство начало оказывать соотечественникам необходимую помощь. Также консульство связалось с японской иммиграционной службой, которая выразила готовность оказать содействие по выезду россиян из страны при условии прямого обращения американской компании Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

Туристическое агентство Cruclab пообещало полностью компенсировать российским туристам возвратные билеты, а также взять на себя оплату гостиницы на 1–2 дня в Шанхае при необходимости.