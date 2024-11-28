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28 ноября, 19:15

Происшествия

Автоблогера Гаджи Гаджиева арестовали за опасный дрифт

Автоблогера Гаджи Гаджиева арестовали за опасный дрифт

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Одинцовский суд арестовал автоблогера Гаджи Гаджиева на два месяца по факту инцидента, который произошел на участке федеральной трассы в Одинцове. Во время дрифта мужчина не справился с управлением, из-за чего его машина влетела в людей на обочине.

Чтобы признать вину в совершении ДТП, Гаджиеву понадобилось несколько дней. Это случилось уже после того, как его объявили в розыск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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