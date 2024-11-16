Пожар в доме благотворительного фонда помощи женщинам в Одинцове потушен

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Одинцово, где располагается приют для женщин. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Пожар в Подмосковье полностью потушен", – указано в сообщении.

О пожаре в деревне Чигасово в подмосковном Одинцовском районе стало известно вечером 15 ноября. Огонь распространился на 300 "квадратов". К тушению пожара привлекли 15 спасателей и три единицы техники.

Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 18 детей.

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов сообщил, что при пожаре пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года, а также две женщины 22 и 35 лет.

Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома.