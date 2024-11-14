Человек погиб при пожаре в квартире на Ленинском проспекте

Фото: Москва 24

Тело человека обнаружено на месте пожара в квартире на Ленинском проспекте, передает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что уже устранено открытое горение на площади 60 квадратных метров.

"Всего спасены 12 человек, в том числе двое детей. К сожалению, один человек погиб", – указано в сообщении.

Возгорание произошло в квартире на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте вечером 14 ноября. Из-за возгорания в жилом доме улицы Воейкова и Михаила Певцова перекрыты на время работ оперативных и экстренных служб.