Пожар произошел в доме на Ленинском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание произошло в квартире на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

Сотрудники ведомства приступили к тушению пожара. Из огня были спасены 6 человека, в том числе 1 ребенок.

Из-за пожара перекрыты улицы Воейкова и Михаила Певцова, предупредил столичный Дептранс. Водителей попросили объезжать этот участок.

Ранее огонь охватывал квартиру в доме на улице Маросейке. Пламя распространялось и на перекрытия между вторым и третьим этажами.

Всего в тушении были задействованы 42 специалиста и 12 единиц техники. Благодаря им огонь был локализован на площади 90 квадратных метров, а затем полностью ликвидирован.

