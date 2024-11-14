Пожар в центре Москвы полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в квартире жилого дома на улице Маросейке в Москве, передает пресс-служба ведомства.

В министерстве также сообщили об отсутствии пострадавших во время ЧП.

О возгорании стало известно вечером 14 ноября. Огонь также распространился и на перекрытии между вторым и третьим этажами.

Всего в тушении были задействованы 42 специалиста и 12 единиц техники. Благодаря им огонь был локализован на площади 90 квадратных метров. Из-за произошедшего ЧП движение по Маросейке временно осуществляется по одной полосе.

