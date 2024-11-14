Движение по Маросейке временно ограничили из-за пожара в жилом доме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение по улице Маросейке временно осуществляется по одной полосе из-за пожара. Об этом предупредил Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В связи с этим транспортное ведомство порекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Возгорание в квартире жилого дома на Маросейке произошло вечером 14 ноября. Огонь также зафиксирован на перекрытии между вторым и третьим этажами. В данный момент на месте ЧП работают 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

Накануне пожар произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".

На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к концу дня.