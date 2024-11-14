14 ноября, 16:52Происшествия
Пожарные ликвидируют возгорание в квартире в центре Москвы
Возгорание произошло в квартире на втором этаже, а также на перекрытии между вторым и третьим этажами. К тушению привлекли 42 специалиста и 12 единиц техники.
Ранее пожар произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".
На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к концу дня.
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