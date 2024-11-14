Тело мужчины найдено после пожара на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ночью после тушения пожара, произошедшего на улице Рогожский Поселок в Москве, в одном из строительных вагончиков было найдено тело мужчины. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – заявило ведомство в своем телеграм-канале.

Ход и результаты проверки по инциденту находятся на контроле Лефортовской межрайонной прокуратуры.

Ранее в подмосковном Дорохове произошел пожар в гостиничном комплексе. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".

На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к концу дня.