14 ноября, 12:35Происшествия
Тело мужчины найдено после пожара на юго-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Ночью после тушения пожара, произошедшего на улице Рогожский Поселок в Москве, в одном из строительных вагончиков было найдено тело мужчины. Об этом сообщает столичная прокуратура.
"Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – заявило ведомство в своем телеграм-канале.
Ход и результаты проверки по инциденту находятся на контроле Лефортовской межрайонной прокуратуры.
Ранее в подмосковном Дорохове произошел пожар в гостиничном комплексе. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".
На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать ближе к концу дня.
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