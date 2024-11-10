Склад загорелся в подмосковном Домодедове на площади 1,2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Склад загорелся в селе Ям в Домодедовском городском округе в Подмосковье. Площадь пожара составляет 1 200 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают 23 специалиста и 5 единиц техники.

8 ноября крупное возгорание произошло на продовольственном складе в Норильске в Красноярском крае. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. В результате никто не пострадал.

Мать и трое детей погибли ранее во время пожара в пятиэтажке в Магадане. Огнеборцам удалось эвакуировать из горящего жилья женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Однако позже медики констатировали их смерть.

Еще один пожар произошел в девятиэтажке в городе Нововоронеже. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газа. В результате погиб один человек.

