Пожар на площади 450 "квадратов" произошел в трехэтажном жилом доме на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трехэтажный жилой дом горит в камчатском селе Сосновка на площади 450 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, ЧП произошло в доме на Центральной улице. Там загорелась квартира, но огонь успел перекинуться на чердак и кровлю.

Предварительно установлено, что погибших и пострадавших нет. Всех жильцов дома эвакуировали. Всего из здания вывели 71 человека, в том числе 13 детей.

Накануне пожар произошел в подмосковном Долгопрудном. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади 1 200 "квадратов".

Позже он перекинулся на соседнюю постройку, однако был локализован на площади 1 300 "квадратов", а затем полностью ликвидирован.

Тушение осложнялось сильным задымлением и высокой нагрузкой. Позже стало известно об одном погибшем. Его тело обнаружили при разборе завалов.