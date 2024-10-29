29 октября, 18:59 (обновлено 29.10.2024 19:38)Происшествия
Двухэтажный деревянный дом загорелся в Серебряном бору
Из здания, по данным Агентства "Москва", произошел выброс пламени. Поэтому планировалась установка автоцистерны на реку для обеспечения подачи воды.
К 19:33 по московскому времени возгорание на площади 200 квадратных метров было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее огонь охватил 12 бытовок на стройплощадке Москвы. Все случилось на Волоколамском шоссе. Спасатели успели вынести из соседних построек 10 газовых и 3 кислородных баллона.
Возгорание удалось ликвидировать на площади в 200 "квадратов".
Бытовки загорелись на стройплощадке в Москве