Двухэтажный деревянный дом загорелся в Серебряном бору

Двухэтажный деревянный дом загорелся на Таманской улице в Серебряном бору на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

Из здания, по данным Агентства "Москва", произошел выброс пламени. Поэтому планировалась установка автоцистерны на реку для обеспечения подачи воды.

К 19:33 по московскому времени возгорание на площади 200 квадратных метров было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее огонь охватил 12 бытовок на стройплощадке Москвы. Все случилось на Волоколамском шоссе. Спасатели успели вынести из соседних построек 10 газовых и 3 кислородных баллона.

Возгорание удалось ликвидировать на площади в 200 "квадратов".

