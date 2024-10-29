Пожар на стройплощадке на Волоколамском шоссе ликвидирован

Фото: МЧС России

Пожар на Волоколамском шоссе в Москве, где загорелись бытовки на площади в 200 "квадратов", был ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Пожар в Москве полностью ликвидирован", – указано в сообщении.

О пожаре на строительной площадке на Волоколамском шоссе стало известно вечером 28 октября. Огонь охватил 12 бытовок, спасатели успели вынести из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов.

Изначально площадь возгорания составила 150 квадратных метров, однако впоследствии она увеличилась до 200 "квадратов". О пострадавших не сообщалось.

