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Пожар на стройплощадке на Волоколамском шоссе ликвидирован
Фото: МЧС России
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве, где загорелись бытовки на площади в 200 "квадратов", был ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Пожар в Москве полностью ликвидирован", – указано в сообщении.
О пожаре на строительной площадке на Волоколамском шоссе стало известно вечером 28 октября. Огонь охватил 12 бытовок, спасатели успели вынести из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов.
Изначально площадь возгорания составила 150 квадратных метров, однако впоследствии она увеличилась до 200 "квадратов". О пострадавших не сообщалось.
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