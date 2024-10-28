28 октября, 23:58Происшествия
Пожар на Волоколамском шоссе в Москве локализован на площади в 200 "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь пожара в Москве на стройплощадке на Волоколамском шоссе выросла до 200 квадратных метров, возгорание было локализовано. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Площадь пожара в Москве – 200 квадратных метров", – указано в сообщении.
О пожаре на строительной площадке на Волоколамском шоссе стало известно вечером 28 октября. Огонь охватил 12 бытовок, спасатели успели вынести из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов.
Изначально площадь возгорания составила 150 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.
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