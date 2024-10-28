Пожар на Волоколамском шоссе в Москве локализован на площади в 200 "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара в Москве на стройплощадке на Волоколамском шоссе выросла до 200 квадратных метров, возгорание было локализовано. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Площадь пожара в Москве – 200 квадратных метров", – указано в сообщении.

О пожаре на строительной площадке на Волоколамском шоссе стало известно вечером 28 октября. Огонь охватил 12 бытовок, спасатели успели вынести из соседних бытовок 10 газовых и 3 кислородных баллонов.

Изначально площадь возгорания составила 150 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.

