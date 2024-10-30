Человек погиб при пожаре на складе удобрений в подмосковном Долгопрудном

Фото: МЧС России

Тело мужчины было обнаружено после пожара на складе с удобрениями в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины", – указано в сообщении.

Пожар в Долгопрудном произошел 29 октября. Изначально огонь охватывал помещения склада на площади в 1 200 "квадратов". Позже он перекинулся на соседнюю постройку, однако был локализован на площади 1 300 квадратных метров.

Тушение осложнялось сильным задымлением и высокой нагрузкой.

