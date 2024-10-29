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29 октября, 16:36

Происшествия

Пожар на складе в Долгопрудном перешел на соседнее здание

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь, охвативший склад в подмосковном Долгопрудном, перекинулся на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС России.

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка, указали представители ведомства. Сотрудники МЧС также выяснили, что внутри загоревшегося склада хранились удобрения и садовый инвентарь.

О возгорании стало известно 29 октября. Пожар охватил 1 200 квадратных метров. К тушению были привлечены более 60 специалистов и 17 единиц техники. Пожарным пришлось работать при сильном задымлении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудники МЧС сумели ликвидировать пожар на Волоколамском шоссе в Москве, где загорелись бытовки. Возгорание произошло вечером 28 октября. Изначально площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров, однако впоследствии она увеличилась до 200 "квадратов".

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