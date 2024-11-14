14 ноября, 20:04Происшествия
Пожар в центре Москвы локализован на площади 90 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в центре Москвы локализован на площади 90 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло вечером 14 ноября в квартире жилого дома на улице Маросейке. Помимо квартиры, огонь наблюдался и на перекрытии между вторым и третьим этажами.
К тушению пожара привлечены 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Из-за произошедшего ЧП движение по Маросейке временно осуществляетсяпо одной полосе.
Накануне был ликвидирован пожар в здании столичного общежития на Ташкентской улице. На месте происшествия работали 70 специалистов и 20 единиц техники. Известно, что горели личные вещи и мебель на первом и втором этажах.
При этом, когда здание загорелось, из него спасатели эвакуировали 15 человек. Позже еще 247 человек самостоятельно смогли покинуть учреждение.
Пожар произошел в квартире в центре Москвы