Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в центре Москвы локализован на площади 90 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло вечером 14 ноября в квартире жилого дома на улице Маросейке. Помимо квартиры, огонь наблюдался и на перекрытии между вторым и третьим этажами.

К тушению пожара привлечены 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России. Из-за произошедшего ЧП движение по Маросейке временно осуществляетсяпо одной полосе.

Накануне был ликвидирован пожар в здании столичного общежития на Ташкентской улице. На месте происшествия работали 70 специалистов и 20 единиц техники. Известно, что горели личные вещи и мебель на первом и втором этажах.

При этом, когда здание загорелось, из него спасатели эвакуировали 15 человек. Позже еще 247 человек самостоятельно смогли покинуть учреждение.