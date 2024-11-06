Пожар в центре Москвы локализован на 80 "квадратах"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован на площади 80 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что во время ЧП никто не пострадал.

Пожар в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице произошел днем 6 ноября. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком.

Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку. Также Мосгаз уточнил, что сетевой газ не является причиной возгорания.

Между тем ЧП в центре Москвы стало причиной ряда ограничений на дорогах. Так, столичный Дептранс предупредил о перекрытии движения на участках Оружейного переулка.