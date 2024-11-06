Причиной возгорания в доме в центре Москвы могло стать замыкание

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в жилом доме 15 на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале АО "Мосгаз".

В сообщении подчеркнули, что огонь вспыхнул не из-за сетевого газа. Агентству "Москва" в пресс-службе департамента культурного наследия заявили, что здание не является объектом культурного наследия.

О пожаре стало известно днем 6 ноября. По данным МЧС, там загорелись перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком.

Из-за пожара движение транспорта было перекрыто. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара. Остальной транспорт отводят на соседние улицы.