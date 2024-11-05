Инстасамка рассказала, что находилась в квартире на Тверском бульваре в момент пожара

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, находилась в квартире на Тверском бульваре во время пожара, вспыхнувшего накануне. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

"Действительно это случилось. Был пожар. Я благодарна богу, что вышла оттуда живая", – написала Инстасамка.

По ее словам, она видела пламя в своей квартире. Она подчеркнула, что это было очень страшно. Певица рассказала, что горели мебель и вещи, но благодаря оперативной работе МЧС многое в квартире удалось сохранить. Рэп-исполнительница обратила внимание, что пожарные приехали через одну или две минуты после ее звонка.

"Эти ребята (сотрудники МЧС. – Прим. ред.) спасли наши альбомы с фото, личные планеры, наши картины, ценные бумаги и все, до чего не дошел огонь, они сохранили мои костюмы", – отметила она.

Пожар в доме 9 на Тверском бульваре произошел накануне. Огонь охватывал перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До того как прибыли пожарные и спасатели, жильцы сумели самостоятельно выйти из квартиры. Тогда сведений о пострадавших не поступало. Между тем причиной возгорания могло стать короткое замыкание.