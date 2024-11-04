Перекрытия между мансардой и чердаком загорелись в жилом доме на Тверском бульваре

Фото: телеграм-канал "Происшествия Москвы "

Пожар начался в жилом доме, расположенном на Тверском бульваре, сообщила пресс-служба управления МЧС по столице.

Огонь охватил перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До того, как прибыли пожарные и спасатели, жильцы сумели самостоятельно выйти из квартиры, отметили в ведомстве. К настоящему моменту сведений о пострадавших не поступало.

Возгорание началось в доме 9 по Тверскому бульвару, уточнили представители управления в беседе с Агентством "Москва".

В ночь на понедельник, 4 ноября, пожар произошел в цеху по производству масел на востоке Москвы. По словам администрации производства, людей в здании не было. Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 150 квадратных метров.