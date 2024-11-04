Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в цеху по производству масел на востоке Москвы, открытое горение было ликвидировано на площади в 150 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На шоссе Энтузиастов горит теплоноситель в цеху по производству масел", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что площадь пожара составила 150 квадратных метров, по словам администрации производства, людей в здании не было.

С огнем борются 46 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в цеху по производству пластиковых окон, расположенном на Станционной улице в Подольске. Площадь возгорания составила 1 400 квадратных метров. К прибытию спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.