В МЧС сообщили о локализации пожара на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на крыше многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар был локализован на площади 350 квадратных метров.

О возгорании на крыше жилого дома на Ленинском проспекте стало известно в ночь на 28 октября. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Жильцов дома эвакуировали, сведений о возможных пострадавших пока не поступало.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.