Прокуратура контролирует установление причин пожара на Ленинском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара на крыше многоэтажки на Ленинском проспекте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Информация о возможных пострадавших пока не поступала в ведомство. Пожарные продолжают тушить огонь.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме, на контроле в прокуратуре", – добавили в надзорном ведомстве.

Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов координирует работу правоохранительных органов и специальных служб на месте.

Возгорание на крыше многоэтажки на Ленинском проспекте вспыхнуло в ночь на 28 октября. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Спасатели эвакуировали из здания жильцов.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Из-за инцидента было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86.