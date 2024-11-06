06 ноября, 14:41Транспорт
Движение перекрыто на участках Оружейного переулка из-за пожара
Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"
Столичный Дептранс предупредил о перекрытии движения на участках Оружейного переулка из-за пожара. Сообщение опубликовано в телеграм-канале транспортного ведомства.
Так, ограничения для водителей действуют от переулка по 2-й Тверской-Ямской улице до 2-го Тверского-Ямского переулка, а также от переулка по 3-й Тверской-Ямской улице до дома 15.
Помимо этого, нельзя проехать по 3-й Тверской-Ямской улице в районе дома 15.
Пожар в жилом доме в центре Москвы произошел днем 6 ноября. По данным МЧС, в здании горят перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком. В настоящее время сведения о пострадавших не поступали. На месте произошедшего работают сотрудники МЧС.
По предварительным данным, в доме произошло замыкание электропроводки. Также Мосгаз уточнил, что сетевой газ не является причиной возгорания.
Пожар произошел в доме на Тверском бульваре