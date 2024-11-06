Движение транспорта перекрыто из-за пожара в центре Москвы

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На 3-й Тверской-Ямской улице в Москве перекрыто движение из-за возгорания жилого здания, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ограничения действуют в районе дома 15. Сейчас сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара. Остальной транспорт отводят на соседние улицы.

О пожаре в жилом доме стало известно 6 ноября. По данным МЧС, в здании горят перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком.

В МЧС подчеркнули, что сведения о пострадавших не поступали. На месте произошедшего работают сотрудники МЧС.