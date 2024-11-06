Пожар произошел в доме в центре Москвы

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Пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве, передает столичное управление МЧС РФ в своем телеграм-канале

По данным ведомства, в здании горят перекрытия между между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком.

Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники МЧС. Между тем сведения о пострадавших не поступали. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее перекрытия между мансардой и чердаком загорелись в жилом доме на Тверском бульваре. До прибытия пожарных и спасателей жильцы смогли самостоятельно выйти из квартиры. Информация о пострадавших не поступала.

До этого специалисты потушили пожар на Волоколамском шоссе, где загорелись 12 бытовок на площади 200 квадратных метров. Спасатели успели вынести из соседних помещений 10 газовых и 3 кислородных баллонов. В результате возгорания никто не пострадал.