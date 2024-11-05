Женщина погибла при пожаре в жилом доме на улице Киевской в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на улице Киевской в Москве. После тушения огня сотрудники МЧС обнаружили тело женщины 1958 года рождения, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту возгорания.

Ранее пожар произошел в цеху по производству масел на востоке Москвы, открытое горение было ликвидировано на площади в 150 квадратных метров. По информации администрации производства, людей в здании не было.

Еще один инцидент произошел в столичном районе Некрасовка: мальчик получил ожоги во время приготовления обеда. В какой-то момент масло на сковороде вспыхнуло и огонь перекинулся на натяжной потолок. Родители находились дома и смогли потушить пожар.