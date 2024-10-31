В Москве мальчик получил ожоги, пытаясь приготовить обед

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мальчик получил ожоги во время приготовления обеда в квартире одного из домов в столичном районе Некрасовка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Некрасовке два школьника 11 и 12 лет решили самостоятельно приготовить обед в квартире. Масло на сковороде вспыхнуло. Огонь перекинулся на натяжной потолок", – говорится в сообщении.

Родители находились дома и смогли потушить пожар. После происшествия один из подростков был госпитализирован.

Ранее врачи в Астрахани спасли 12-летнего мальчика с глубокими термическими ожогами. По словам подростка, он с семьей отдыхал на природе. Когда сел на стул, у того сломалась ножка, мальчик упал в костер.

Ребенка доставили в детскую больницу имени Силищевой, где врачи боролись за его жизнь на протяжении 25 дней. Ему диагностировали глубокие термические ожоги порядка 60% покровов тела.