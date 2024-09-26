Врачи спасли упавшего в костер 12-летнего мальчика в Астрахани

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В Александро-Мариинской областной больнице в Астрахани спасли 12-летнего мальчика с глубокими термическими ожогами. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

По словам подростка, в тот день они с семьей отдыхали на природе. Вместе с братьями он подошел к костру погреться. Сев на стул, у которого вдруг сломалась ножка, мальчик упал "прямо в огонь".

По словам пострадавшего, на нем была куртка из легковоспламеняющегося материала, которая мгновенно вспыхнула. Сначала его братья пытались потушить огонь с помощью песка и травы, но у них ничего не получилось. Тогда старший брат сказал ему быстро прыгать в воду, что мальчик и сделал.

Мальчика доставили в детскую больницу имени Силищевой, где врачи боролись за его жизнь на протяжении 25 дней. Ему диагностировали глубокие термические ожоги порядка 60% покровов тела.

Состояние ребенка долгое время оставалось крайне тяжелым, поэтому врачи приняли решение перевести его в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы, так как там были специальные флюидизирующие кровати, которые используются для лечения обширных ожогов.

Пострадавшему провели три сложные операции, необходимые для восстановления пораженных участков тела. После них ребенок еще два месяца проходил реабилитацию. Сейчас мальчика вновь перевели в больницу имени Силищевой, там он должен будет пройти еще один этап восстановления.

Ранее врачи спасли 15-летнего подростка, который повредил позвоночник в результате тяжелого эпилептического приступа. Хирурги Российской детской клинической больницы провели сложную высокотехнологичную операцию на позвоночнике мальчика. Сейчас он активен и может самостоятельно ходить.