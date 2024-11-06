Сотрудники МЧС спасли 7 человек при возгорании квартиры в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России спасли 7 человек при возгорании квартиры, расположенной в доме в 1-м Щипковском переулке Москвы, передает пресс-служба столичного ведомства.

Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Один человек пострадал. В данный момент огонь ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Ранее возгорание произошло в доме 9 на Тверском бульваре. Огонь охватывал перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До того как прибыли пожарные и спасатели, жильцы сумели самостоятельно выйти из квартиры. Тогда сведений о пострадавших не поступало. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Позже стало известно, что пожар произошел в квартире рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка. Во время ЧП она находилась внутри здания. Певица рассказала, что горели мебель и вещи, но благодаря оперативной работе МЧС многое в квартире удалось сохранить. Рэп-исполнительница обратила внимание, что пожарные приехали через одну или две минуты после ее звонка.

