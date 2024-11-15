Причиной пожара в Одинцово могло стать короткое замыкание обогревателя

Фото: МЧС России

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов сообщил, что предварительной причиной пожара в частном доме в СНТ "Горицвет" могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Иванов уточнил, что точные причины возгорания установит Одинцовская прокуратура.

По его словам, в результате пожара пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года, которые получили отравление угарным газом. Ожогов у них нет.

Всем пострадавшим детям оказывается помощь в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации Звенигорода, а впоследствии они будут переведены в ДКЦ им. Рошаля.

Иванов уточнил, что также пострадали две женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь.

О пожаре в деревне Чигасово в подмосковном Одинцовском районе стало известно ранее. Огонь распространился на 300 "квадратов". К борьбе с огнем привлекли 15 спасателей и три единицы техники.

Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 18 детей.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности. На данный момент пожар удалось локализовать.