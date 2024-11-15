Пожар произошел в Некрасовке

Пожар произошел в многоэтажном доме около станции метро "Некрасовка", передает телеграм-канал Москва 24.

Предварительно, загорелась квартира на 13-м этаже. По данным МЧС РФ, пожар был оперативно потушен на 10 квадратах. Пострадавших нет.

Накануне возгорание зафиксировали на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Огонь также охватил жилую квартиру. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение и спасти 12 человек, среди которых оказались двое детей.

Однако один человек все же погиб. Позже выяснилось, что это был некий мужчина. Обстоятельства его гибели должен будет установить Следственный комитет.