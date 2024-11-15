15 ноября, 15:12 (обновлено 15.11.2024 15:31)Происшествия
Пожар произошел в Некрасовке
Предварительно, загорелась квартира на 13-м этаже. По данным МЧС РФ, пожар был оперативно потушен на 10 квадратах. Пострадавших нет.
Накануне возгорание зафиксировали на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Огонь также охватил жилую квартиру. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение и спасти 12 человек, среди которых оказались двое детей.
Однако один человек все же погиб. Позже выяснилось, что это был некий мужчина. Обстоятельства его гибели должен будет установить Следственный комитет.
Квартира загорелась в жилом доме на западе Москвы в ночь на 15 ноября