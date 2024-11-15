ТАСС: возгорание в ресторане грузинской кухни в центре Москвы потушено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в ресторане грузинской кухни "Тбилиссимо" в Каланчевском тупике в центре Москвы ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным службы, в заведении горела вытяжка на площади 5 квадратных метров. Посетители и персонал ресторана были эвакуированы, пострадавших нет.

Вечером 14 ноября пожар произошел на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Возгорание охватило жилую квартиру. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение и спасти 12 человек, среди которых оказались двое детей.

Тем не менее один человек все же погиб в результате возгорания. Позже выяснилось, что это был некий мужчина. Обстоятельства его гибели должен будет установить Следственный комитет.