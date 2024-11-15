Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы

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Пожар произошел на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

По данным ведомства, на 6-м этаже многофункционального административного здания, расположенного на Дмитровском шоссе, загорелось лакокрасочное покрытие.

В МЧС подчеркнули, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений помещение успели самостоятельно покинуть 15 человек. В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные. Между тем подробности случившегося уточняются.

Вечером 14 ноября возгорание произошло на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Пожар охватил жилую квартиру.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение и спасти 12 человек, среди которых оказались двое детей. Тем не менее один человек все же погиб в результате возгорания. Позже выяснилось, что это был некий мужчина. Обстоятельства его гибели должен будет установить Следственный комитет.

В ведомстве также уточнили, что при пожаре пострадал и несовершеннолетний, которого госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. По данному факту была организована доследственная проверка.