СК установит обстоятельства гибели мужчины при пожаре в квартире на Ленинском проспекте

Фото: Москва 24

СК установит обстоятельства гибели мужчины при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного комитета СК РФ по Москве.

"Предварительно установлено, что 14 ноября 2024 года в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, обнаружено тело мужчины", – указано в сообщении.

В СК уточнили, что при пожаре также пострадал несовершеннолетний, которого госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. По данному факту организована доследственная проверка. Кроме того, следователи продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Возгорание произошло в квартире на 13-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте вечером 14 ноября. Из-за пожара перекрыты улицы Воейкова и Михаила Певцова на время работ оперативных и экстренных служб.

В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и спасли 12 человек, в том числе двоих детей. Однако один человек погиб.